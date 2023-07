Escola de samba Lins Imperial define nova rainha de bateria

Rio - A escola de samba Lins Imperial, da Série Prata, anunciou Diva Oliveira como nova rainha da bateria. Ela desfilará à frente dos ritmistas da Verdadeira Furiosa, comandada pelo mestre Léo Bradock. A escolhida, que estreou como musa na agremiação em 2023, terá ao seu lado Anderson Reis como rei.



Nascida no Rio, Diva foi criada em São Paulo, onde morou até 2021. Teve sua primeira experiência no Carnaval em 1995, quando desfilou na ala das crianças na Gaviões da Fiel.



Em 2010, entrou para a escola de samba Vai-Vai, onde fez parte de ala coreografada, desfilou em carro alegórico e, ainda, como passista, por 12 anos. Diva também passou pela Independente Tricolor, Acadêmicos do Tucuruvi, Mangueira e Paraíso do Tuiuti.



“São anos dessa história de amor e dedicação ao carnaval. Para mim, toda rainha que se preze tem que ser passista. Serei eternamente passista, honrando, amando e me dedicando a exaltar a arte do samba no pé. Quero representar a Lins imperial com muito amor, dedicação, humildade e respeito por toda nação verde e rosa e toda comunidade do Complexo do Lins”, comentou.



A festa para coroação da nova rainha está agendada para acontecer em setembro.