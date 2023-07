Famílias de jovens desaparecidos no Recreio há 15 dias sofrem sem respostas

A mulher de Marcos Vinícios, que preferiu não se identificar, revelou o sofrimento que tem passado desde o sumiço do companheiro e que parentes já fizeram uma Missa de Sétimo Dia para o rapaz, desacreditados de que ele ainda esteja vivo. "Eu estou tentando ser mais forte que imaginam. Eu estou gestante de 6 meses e tenho estado constantemente triste. Assim pelo menos, queria um enterro digno para ele, né?", desabafou.

Angustiada, a companheira de Marcos espera por uma menina e contou que tem perdido peso devido a ausência do rapaz em sua vida. "Até agora não tivemos resposta, eu estou perdendo peso, estou a ponto de desistir de tudo! Marcos Vinicius era completamente a metade de mim, uma pessoa amiga, companheira e gostava absolutamente de tudo. Choro todos os dias por não saber o paradeiro dele. Fizemos homenagens! Mais o meu menino mesmo até agora nada. Só queríamos ter uma certeza para parar de procurar e descansar o coração", explicou.

Relembre a história

Os dois jovens desapareceram na madrugada do último dia 8 de julho, após irem a um festival de pipas na Praia do Recreio, altura do Posto 12, na Zona Oeste do Rio. Familiares desconfiam que milicianos da região tenham envolvimento com o caso.

Cíntia Tavares, sogra do jovem, ligou para Marcos para desejar feliz aniversário e perguntar se ele já estava voltando para casa. "Quando deu meia-noite liguei para ele e dei parabéns. Perguntei onde estava e ele disse que ainda estava na praia. Falei para voltar para casa, porque a região que a gente mora vive em guerra de facções. Três horas depois, o telefone já estava desligado e ele não recebia mais mensagens", disse Cíntia ao DIA, na ocasião.

Parentes percorreram hospitais e delegacias da região para tentar encontrar Marcos Vinícios e o adolescente, mas não obtiveram notícias sobre seus paradeiros.

No último dia 11, as famílias foram chamadas ao IML para reconhecer um corpo. No entanto, o cadáver não era de nenhum dos desaparecidos. Uma outra informação também foi recebida com apreensão pela família de Marcos Vinícios através das redes sociais. Segundo informações anônimas, dois corpos carbonizados estariam na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, também na Zona Oeste. Porém, de acordo com a família, a Defesa Civil informou que não havia nenhum acionamento para a região.

Convivendo com a angústia, sem notícias dos jovens, as famílias afirmaram que vão continuar acompanhando as buscas junto à Polícia Civil.

A denúncia foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que está dando continuidade às investigações para tentar localizar as vítimas e esclarecer os fatos.