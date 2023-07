Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira (22), um homem com mandado de busca e apreensão em aberto. A prisão aconteceu perto do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte. A identificação do suspeito não foi divulgada.

Durante a abordagem, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) descobriram que ele tinha um mandado em aberto por causa de um crime cometido quando ele era adolescente. O caso foi registrado na 23ª DP (Méier).