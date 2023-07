Filhote de macaco provoca tumulto em tribunal no Paquistão

Um filhote de macaco provocou tumulto em um tribunal do Paquistão após escapar de uma caixa que havia sido apresentada como prova em um caso de contrabando de animais selvagens, informaram autoridades.



Na última quinta-feira (20), dois homens foram interceptados nos arredores de Karachi enquanto tentavam contrabandear 14 filhotes de macacos em caixotes frequentemente utilizados para transportar mangas.



No entanto, quando foram levados ao tribunal no dia seguinte (21), um dos animais escapou, provocando tumulto enquanto pessoas tentavam fazê-lo descer de uma árvore.



"Os macacos estavam em caixotes de má qualidade. Apenas conseguiam respirar", disse Javed Mahar, chefe do departamento de Vida Selvagem de Sindh.



Comercializar ou manter animais selvagens é ilegal no Paquistão, mas as leis não são cumpridas e há um mercado significativo de animais de estimação exóticos.



Os macacos costumam ser adestrados por artistas de rua para atrair público e, em alguns casos, por criminosos, para invadir e roubar casas.



Cada um dos contrabandistas foi multado em 100.000 rúpias (cerca de US$ 350 ou R$ 1.670, na cotação atual) na sexta-feira e o tribunal ordenou que os macacos fossem entregues ao zoológico de Karachi, uma medida criticada por especialistas em vida selvagem.



"Os animais deveriam ter sido devolvidos ao seu habitat natural, onde foram capturados", enfatizou Mahar.