PM apreende armas de milícia em Belford Roxo

Rio - A Polícia Militar apreendeu, neste sábado (22), armas, munições e carregadores de uma milícia que atua em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Os agentes apreenderam quatro pistolas, nove carregadores, 90 munições, além de uma réplica de arma de fogo. Não há informações sobre presos na ação.

O depósito de armas foi encontrado no bairro Xavantes, no município da Baixada Fluminense. Agentes do 39º BPM (Belford Roxo) encontraram o local utilizado pelo grupo paramilitar.

As armas foram encaminhadas para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso foi registrado.