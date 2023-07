Polícia Militar apreende arma e drogas após troca de tiros

Uma troca de tiros entre suspeitos de tráfico de drogas e policiais militares terminou com uma arma e drogas apreendidas neste sábado (22) em Resende. O caso aconteceu no bairro Surubi Velho.



De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes estavam em patrulhamento quando foram alvos de disparos. Houve confronto, mas ninguém ficou ferido.



Depois do tiroteio, foram feitas buscas na localidade. Foram apreendidos um fuzil de calibre 7,62 milímetros, seis munições, 60 pinos de cocaína, maconha e um rádio comunicador.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados.