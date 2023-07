Homem é preso por furtar peças da fachada do Hospital Miguel Couto

Rio - Guardas municipais da 2ª Inspetoria e da Unidade de Ordem Pública (UOP) de Copacabana prenderam, na noite da última sexta-feira (21, um homem de 29 anos flagrado furtando peças metálicas da fachada lateral do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio.



De acordo com as equipes que faziam o patrulhamento na região, o homem havia retirado várias peças de metal de uma das laterais da unidade de saúde. Quando ele percebeu a chegada dos agentes, tentou fugir, mas foi preso e levado para 12ª DP (Copacabana). As peças foram recuperadas.



A identidade do suspeito não foi divulgada.