Homem com 16 anotações criminais é preso na Baixada

Rio - Policiais da operação Segurança Presente prenderam um homem com um simulacro de arma e três aparelhos celulares na Via Light, no Centro de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O caso aconteceu na última sexta-feira (21).



Durante patrulhamento, os agentes notaram um homem que apresentou nervosismo com a presença deles. Após abordagem, a equipe encontrou os objetos, que foram apreendidos.



O bandido possuía 16 anotações, entre roubo, tráfico de drogas, associação ao tráfico e outros crimes. Ele também havia sido acusado de quatro tentativas de homicídio quando ainda era adolescente. A identidade dele não foi divulgada.



O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).