Homem armado é preso durante patrulhamento do Batalhão de Choque em Irajá

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam, na noite deste sábado (22), um homem durante um patrulhamento na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Uma arma foi apreendida durante a ação.



De acordo com o comando da unidade, um homem com um rádio transmissor foi localizado pelos policiais durante policiamento na região. Após tentativa de abordagem, o suspeito correu em direção a um beco e conseguiu fugir. Durante buscas pelo local, um segundo suspeito foi encontrado, com uma pistola. Após ser rendido pela equipe, ele não ofereceu resistência à prisão. Além da arma, um carregador, um rádio transmissor e um celular de bolso foram apreendidos.



O material recolhido e a ocorrência foram encaminhados para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).