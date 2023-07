Bombardeio mata duas pessoas e destrói catedral na cidade ucraniana de Odessa

Um novo bombardeio russo à cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, deixou pelo menos duas pessoas mortas e 22 feridas neste domingo (23). O local virou alvo após a não renovação de um acordo entre os países que preservava o porto de ataques

Segundo o porta-voz da Defesa da Rússia, Ígor Konashénkov, o local era sede de tropas ucranianas e também de mercenários estrangeiros contratados para a guerra. A informação é corroborada por militares russos, que alegam que nas instalações estavam sendo preparadas ofensivas terroristas contra o país.

A cidade de Odessa já havia sido alvo de um ataque na terça-feira (18) . Na ocasião, seis mísseis e 21 drones foram interceptados antes de conseguirem atingir a cidade. No entanto, os destroços dos mísseis e a onda expansiva destruíram algumas estruturas portuárias e residências de civis.

A Ucrânia estima que foram lançados 19 mísseis contra a cidade durante a semana. Este é um dos bombardeios mais intensos desde o início da guerra.

A catedral



A Catedral Spaso-Preobrazhenskyi foi construída entre 1506 e 1516, durante o reinado de Ivan, o Terrível, no território que era conhecido como Yaroslavl e ficava sob domínio russo. É um dos mais importantes monumentos da arquitetura do século XVI e é considerada uma das mais belas catedrais do leste europeu.