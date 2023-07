Mutirão de renegociação de dívidas irá ajudar consumidores do Estado do Rio

Rio - Cariocas e moradores da Região Metropolitana do Rio poderão quitar dívidas a partir desta segunda-feira (24), dentro do mutirão "Renegocia", promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que vai até o dia 11 de agosto em todo o Brasil. Tanto o Procon Estadual quanto o Procon Carioca, vinculado à prefeitura, irão atender o público que busca regularizar pendências financeiras e limpar o nome em cadastros restritivos de crédito, como SPC e Serasa.Poderão ser negociadas com descontos dívidas com bancos e concessionárias de água, gás, energia elétrica, e do setor de telecomunicações. Não há limites nos valores, nem de renda.Contratos que envolvem contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, além de pensão alimentícia, no entanto, não fazem parte do programa.A ação do Procon Estadual será realizada em sua sede, na Avenida Rio Branco 25, 5° andar, no Centro. A distribuição de senhas será entre 10h e 14h. Os atendimentos identificados como situação de superendividamento serão encaminhados para tratamento junto ao núcleo específico do órgão.Já o mutirão do Procon Carioca terá atendimento através de agendamento prévio, em sua sede, na Rua Maia Lacerda 167, no Estácio; na Central 1746, que fica na sede da Prefeitura, na Cidade Nova, e no posto avançado da Universidade Candido Mendes, em Ipanema. A equipe atenderá também pelo site do Procon Carioca e via consumidor.gov.br , além do telefone 1746.