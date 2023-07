Polícia apura se corpo encontrado em porta-malas de carro é de PM desaparecido em Maricá

Rio - A Polícia Civil investiga se um corpo carbonizado, encontrado dentro de carro em Itaboraí, na manhã deste domingo (23), pertence ao tenente da PM Jeovane da Rocha, de 46 anos. O policial estava desaparecido desde a tarde deste sábado, quando saiu de casa, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, para jogar tênis com amigos. De acordo com a Polícia Civil, os restos mortais, ainda não identificados, estavam dentro do porta-malas de um carro.



O local na Estrada Itaocára, em Itaboraí, onde o veículo foi encontrado foi isolado para realização de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). O policial foi visto pela última vez às 15h, quando deixou a mulher e os filhos na casa de parentes, por volta das 15h.

Em seguida, ele partiria para a casa de um amigo, no bairro Caxito, onde jogaria tênis. Entretanto, o tenente não chegou ao endereço no horário previsto. O tenente dirigia um carro modelo C3, da marca Citroën, igual ao encontrado carbonizado, quando desapareceu.

A última localização dele foi registrada pelo GPS do seu celular na Rua Gilberto de Carvalho, no Pindobas. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) chegou a ir até o local indicado pelo sistema de localização, mas nem o tenente da PM nem seu carro foram localizados.

Uma câmera de segurança da região registrou o veículo dirigido por Jeovane seguindo pela Estrada de Maricá, por volta das 19h, no sentido Itaboraí. O tenente entrou para a PM em 2001 e era lotado atualmente no Colégio da Polícia Militar (CPM).

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEEPM), um carro com as características do veículo dirigido pelo tenente foi encontrado incendiado na Estrada Itaocára, em Maricá. Dentro do carro, no porta-malas, os agentes encontraram um corpo carbonizado. Até o momento, não há informações se os restos mortais são do policial.

A corporação confirmou ainda que local foi isolado para passar por perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Em nota, a Polícia Civil, através da DHNSG, disse que agentes da especializada realizam diligências para confirmar a identificação da vítima e a dinâmica do caso. As investigações estão em andamento.