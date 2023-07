Amigos de torcedor do Botafogo encontrado morto em valão realizam 'vaquinha' para velório

Rio - Amigos do motorista Leandro José da Silva, de 40 anos, que foi encontrado morto, na noite da última sexta-feira (21) , dentro de um valão, na Linha Amarela, perto do estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, organizaram uma vaquinha para custear o translado do corpo para a Paraíba, onde a vítima, que era torcedor fanático do Botafogo, nasceu. Até o momento, mais de R$ 7,5 mil foram arrecadados. O dinheiro servirá para pagar o velório, sepultamento, além das passagens aérea de familiares que sairão do Rio.

Em entrevista ao DIA, o irmão de Leandro, Lenílton José da Silva, contou que ficou surpreso com a arrecadação organizada por amigos e internautas. "Só tenho a agradecer a Deus e aos amigos, pois a iniciativa de realizar a vaquinha veio deles. Estou surpreso que, em poucas horas, conseguimos superar a meta. Vamos realizar o traslado para nossos familiares se despedirem do meu irmão", disse.

Ainda de acordo com Lenílton, o enterro será realizado nesta terça-feira (25), em Cuité de Mamanguape, no estado da Paraíba. Além do irmão, a viúva, os filhos e uma prima de Leandro vão viajar para acompanhar a despedida.A Polícia Civil investiga as circustâncias da morte de Leandro , que estava desaparecido desde o último dia 15. O laudo do IML só deve ser emitido em até 60 dias, de acordo com familiares da vítima.O último contato de Leandro com a família foi realizado no dia 15 de julho, após o jogo do Botafogo, no Engenhão . Pessoas que o viram no local entraram em contato com parentes e disseram que ele estava no entorno do estádio embriagado e pedindo ajuda para voltar para casa, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.A última visualização no WhatsApp de Leandro foi na madrugada de domingo (16), mas a família não sabia se era realmente ele, ou se alguém se passando pela vítima.