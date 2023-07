Cães são resgatados após tutor morrer em incêndio

Rio - Quatro cães adultos e sete filhotes foram resgatados, na manhã deste sábado (22), dos restos de uma casa que pegou fogo há duas semanas, na Penha, Zona Norte do Rio. Os animais vivam no local com o dono, Arthur Augusto Loureiro Dupim, de 60 anos, que era acumulador. Quando o imóvel pegou fogo, o idoso tentou salvar todos os pets, mas ao ir atrás dos dois últimos acabou morrendo carbonizado dentro da casa.

Sem o dono por perto, os animais abandonados voltaram a viver no local insalubre, passando seus dias cercados de grande quantidade de lixo, escombros e materiais inflamáveis.

Neste sábado, os 11 animais foram resgatados e levados para a ONG de proteção aos animais Casa de Lázaro, onde serão cuidados por voluntários.

A Comlurb foi acionada para retirar o lixo e os escombros que restaram do incêndio na casa.

"O local era totalmente insalubre. Esses animais iriam morrer. Os filhotinhos não têm nem um mês de vida. Uma situação muito triste, que vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, com acumuladores de lixo e de animais. Vivem numa situação de total abandono e indignidade. Precisam de tratamento psiquiátrico. E também não é digno para os animais, que sobrevivem no meio do lixo. Uma tristeza", afirmou o vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa de Animais, que coordenou a ação.