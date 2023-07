Polícia apreende adolescente com drogas em Magé

Rio - Um adolescente foi apreendido com drogas por policiais do 34°BPM (Magé), neste domingo (23), durante patrulhamento em uma rua do bairro Barbuda, em Magé, Baixada Fluminense.



De acordo com informações da PM, a equipe encontrou na mochila do jovem 150 trouxinhas de maconha, 168 pinos de cocaína, 106 papelotes de crack e um rádio. O caso foi encaminhado para a 60ª DP (Duque de Caxias).