Polícia prende dois homens por roubos em Madureira

Rio - Dois suspeitos de roubos foram presos por policiais do 9° BPM (Rocha Miranda), na manhã deste domingo (23), em Madureira, Zona Norte do Rio.



Segundo informações divulgadas pela PM, os agentes apreenderam com a dupla três telefones celulares e uma réplica de pistola, além da moto usada pelos suspeitos.



A ocorrência foi encaminhada à 29ª DP (Madureira).