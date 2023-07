Evento reúne representantes de diversas religiões na luta contra intolerância na Penha

Rio - A Igreja de Sant’Ana e Nossa Senhora Menina, na Penha, Zona Norte do Rio, foi palco de um grande ato contra a intolerância religiosa, neste sábado (22). Pelo segundo ano, a paróquia recebeu católicos, candomblecistas, umbandistas e representantes de outras religiões para um evento ecumênico.

A programação foi aberta pela lavagem simbólica da escadaria e com uma missa, celebrada pelo padre Lucas Carvalho.

Cláudio D’Oxossi, sacerdote do terreiro Ilè Axé Nito Omin Odé e idealizador do evento "Águas do Sagrado", comemorou a reunião de diversos credos. "É fundamental que as religiões se unam em fé e amor, para combater o preconceito, a intolerância e o racismo religioso", disse.



Pai Cláudio também reforçou a importância da união para combater o preconceito. "Ocupar as ruas, igrejas e todos os espaços com demonstração de fé, além de um direito, é uma forma de mostrar para sociedade que todos podem viver em paz, respeitando suas crenças e diferenças", afirmou.



Padre Lucas, responsável pela Igreja de Sant’Ana e Nossa Senhora Menina, fez coro: "A ideia da lavagem é uma forma de quebrar um tabu que prende os nossos irmãos que professam uma fé diferente, uma vez que Deus é um só e pai de todos e para todos. Se partirmos por essa premissa, conseguiremos alcançar muito mais corações e mostrar que é possível viver cada um com sua fé no mesmo lugar.”