Após dias chuvosos, Rio terá semana ensolarada com altas temperaturas

Rio - Após dias chuvosos e céu nublado, a cidade do Rio voltará a ter uma semana ensolarada e sem previsão de chuva. Neste domingo (23), o céu amanheceu sem nuvens e os termômetros subiram até os 31º C. De acordo com o Alerta Rio, um sistema de alta pressão no oceano irá influenciar o tempo na cidade do Rio de Janeiro, mantendo as condições atmosféricas estáveis. Como o calor de volta, cariocas aproveitaram para passear com a família e amigos nos Jardins do MAM.

fotogaleria

Nesta segunda-feira (24), o céu será parcialmente nublado, com poucas nuvens. Os termómetros marcarão a máxima de 32º C e mínima 15º C. Já os ventos serão de fracos a moderados. Na terça (25), o tempo seguirá estável, semelhante ao dia anterior. A partir da quarta-feira (26) as temperaturas terão um leve aumento, com máxima de 33º C e mínima de 15º C.

Já na quinta-feira (27), o tempo ficará nublado a parcialmente nublado, com ventos fortes a moderados. Apesar dos ventos mais intensos e algumas nuvens no céu, não há previsão de chuva e o dia seguirá quente, com máxima de 34º C e mínima de 16º C.

Aproveitando o céu ensolarado e azul, cariocas não perderam a oportunidade para sair com parentes e amigos para visitar pontos turísticos do Rio como os Jardins do MAM. Fotos de formatura, passeios de bicicleta, piqueniques com a família, esportes ao ar livre e dança foram um dos principais programas escolhidos pela população para curtir o domingo.