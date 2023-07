Bloco da Ivete Sangalo no Fortal é marcado por pisoteamento; vídeo

A cantora Ivete Sangalo comandou a primeira noite do Bloco Village, no Fortal, mas a puxada de trio elétrico não terminou bem em Fortaleza, no Ceará. Diversos fãs da artista foram pisoteados durante o percurso na micareta e reclamaram da superlotação do espaço.



Na web, vídeos do público caído no chão chocaram. Uma fonte da coluna, que esteve no bloco Village, relatou os momentos de tensão. "O Bell Marques ainda estava no começo do corredor da folia, a placa da Ivete parou e o trio elétrico avançou. A galera caiu por cima da placa, muita gente caindo. Os seguranças avançaram em quem estava caindo e ainda desceram a porrada na galera", disse.



A fonte informou que, ao ouvir os gritos de desespero do público em meio às vaias, Ivete parou o trio elétrico por mais ou menos 30 minutos para resolver a situação. "Só que aí a galera já tinha se machucado, já tinha rolado assalto, foi muito tenso. Depois, ela não falou muita coisa, não", completou.



Procurada pela coluna, a assessoria de Ivete Sangalo encaminhou a demanda para a equipe de assessoria do Fortal. Em nota, a equipe da micareta informou que "registrou incidente neste sábado (22) durante a apresentação de um dos blocos, quando os foliões empurraram a estrutura de separação dos blocos e os seguranças tiveram que suspender para evitar maiores danos".

Magina gastar com aéreo, hospedagem, bloco e ter q se sujeitar a isso? Não fui no coruja este ano no carnaval e continuarei sem ir aos blocos de Ivete até ela entender que é humanamente impossível vender mais abadás do que se comporta um bloco pic.twitter.com/g4Wb2TF9Bx — GT (@gabrielttelles) July 23, 2023

"Cantora, o que aconteceu hoje na frente do trio antes de entrar na passarela dos camarotes do Fortal foi desumano e com risco de vida para muitos de nós. Na segunda volta eu fui para frente do trio justamente para não passar aperto na lateral. Fomos prensados entre o trio (que você mandou seguir) e os seguranças com uma espécie de alambrado", disse um fã.



"Eu fui uma das que estava na grade que caiu e fui pisoteada com mais 3 amigas por uma multidão! Estou indo para o hospital após 2 h esperando um carro para nos levar! A placa no início do bloco não se movimentava e o trio veio com tudo causando essa tragedia. Muito triste acabar o fortal em hospital! No ambulatório chegaram diversos feridos, inclusive graves com possível cirurgia", desabafou outra.



