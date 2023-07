Carro invade canteiro de estação do BRT e bate em mureta na Zona Oeste

Rio - O motorista de um veículo perdeu o controle do carro, invadiu o corredor do BRT Transoeste, próximo à estação Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e acabou batendo na mureta de proteção. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados às 04h20, mas ao chegarem no local, o motorista havia abandonado o veículo, uma BMW.

Em nota, a Mobi-Rio informou que o veículo parou no canteiro central da estação e que a Polícia Militar foi acionada.

O carro ainda está no local, no entanto, de acordo com a Mobi-Rio, o ocorrido não afetou a circulação dos ônibus do BRT.