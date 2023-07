Detran.RJ abre vagas para cursos de atualização de mototaxistas e motofretistas

Rio - O Detran.RJ abriu, nesta segunda-feira, 24, inscrições para os cursos gratuitos de atualização para mototaxistas e motofretistas. Os interessados devem se inscrever pelo site do órgão e as vagas são limitadas.

Os cursos serão ministrados pela Escola Pública de Trânsito (EPT) no 14º andar do edifício sede do departamento, na Avenida Presidente Vargas, 817, no Centro do Rio.

As aulas para mototaxistas serão realizadas nos dias 1º e 2 de agosto, das 13h às 17h30. Já as aulas para motofretistas acontecerão nos dias 3 e 4 de agosto, das 8h às 12h30.



O curso de atualização é destinado aos condutores que já possuem o curso regular e estão perto do prazo de vencimento (5 anos), ou até mesmo com o curso já vencido.





Como se inscrever



Para se candidatar, o condutor deve acessar o site do Detran.RJ ( Na próxima segunda-feira, 31, o órgão também vai abrir novas turmas para os cursos de formação de mototaxistas e motofretistas. As aulas serão realizadas entre 7 e 14 de agosto.Para se candidatar, o condutor deve acessar o site do Detran.RJ ( www.detran.rj.gov.br ), clicar em "Educação" e depois em "Escola Pública de Trânsito (EPT)". Após essa etapa, clicar em "Inscrições" e preencher o formulário de inscrição.

Em seguida, o interessado receberá um número de protocolo. É necessário guardar o número, pois ele servirá para a confirmação da sua inscrição. O órgão avaliará se o candidato apresenta todos os requisitos estabelecidos.



A inscrição deve ser confirmada no dia seguinte ao preenchimento do formulário, por meio do botão 'Confirmação', na página inicial da Escola Pública de Trânsito (EPT). Com a inscrição confirmada, o aluno deve comparecer ao primeiro dia de aula portando uma da cópia de sua CNH, junto ao documento original.





Requisitos para a matrícula

- Ter completado 21 anos de idade;



- Estar habilitado há no mínimo dois anos na categoria A;



- Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH decorrente de crime de trânsito;



- Apresentar original do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo no nome próprio ou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do proprietário (caso o aluno não seja o proprietário da motocicleta) mais autorização para utilização do veículo no curso;



- Não ter antecedentes criminais.