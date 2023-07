Lula volta a dizer que salário mínimo terá reajuste acima da inflação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou neste domingo, 23, que o salário mínimo terá reajustes acima da inflação anualmente. A declaração foi dada em agenda no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (Sindmetal ABC), em São Paulo.



"Preciso explicar para vocês porque eu estou aqui de volta. Por que que eu voltei a ser Presidente da República desse país. Primeiro, porque nós precisamos recuperar o Brasil. E eu quero aqui, na frente de vocês, prometer com palavras singelas o que vamos fazer", declarou.



Sem dar detalhes, o chefe do Executivo afirmou que o salário vai subir "acima da inflação, de acordo com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto)".



Lula também voltou a prometer redução na taxa de desemprego. "É o emprego que dá dignidade ao homem e a mulher quando levam para casa o sustento das suas famílias, às custas do seu suor e sangue", afirmou.



"A terceira coisa que nós vamos fazer neste país é fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha, que tinha desaparecido. Eu prometi. Tem muita gente que não sabe o carinho que o povo tem com a picanha", disse.

"Uma picanhazinha no final de semana, com a família e os amigos reunidos, e uma cervejinha gelada é tudo o que a gente quer", brincou.



"E vocês perceberam que (o valor da) comida está abaixando. Vocês perceberam que (o preço da) carne está abaixando. E vocês perceberam que a gente vai voltar a poder comprar mais e a consumir um pouco mais. Porque é para isso que a gente nasce. A gente nasce não para sofrer, mas para viver bem", declarou.



O chefe do Executivo também falou sobre a necessidade de dar mais qualidade de vida à população brasileira. "A gente quer ter o direito de tirar férias e viajar de avião para onde a gente quiser. É para isso que a gente trabalha. Não é só para os outros ter aquilo que a gente produz. Temos o direito de comprar aquilo que produzimos", disse.



O presidente afirmou que o aumento do salário visa proporcionar melhoria no bem-estar da população. "É por isso que nós aprovamos uma lei de que daqui pra frente a que fizer o mesmo trabalho que o homem ela tem que ganhar o mesmo salário do homem", declarou.

Lula se referiu à sanção da lei 14.611 de 2023, que determina o pagamento igualitário de funções independente de gênero.