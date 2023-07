Ainda em 2023, Lula deverá realizar cirurgia no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve passar por uma cirurgia para tratar uma artrose no fêmur, ainda no segundo semestre de 2023. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, se trata de uma "cirurgia programada" que "deve acontecer em outubro ou dezembro". As informações foram publicadas pelo Estado de Minas.







Na unidade hospitalar, o presidente esteve sob os cuidados de seu médico particular, o clínico-geral e cardiologista Roberto Kalil Filho. Lula não realizou nenhum exame específico e seguiu com a agenda prevista. Na manhã de domingo, 23, o petista compareceu ao hospital Sírio Libanês , na capital paulista, onde "fez apenas uma pequena infiltração pelo incômodo no quadril", de acordo com a assessoria.Na unidade hospitalar, o presidente esteve sob os cuidados de seu médico particular, o clínico-geral e cardiologista Roberto Kalil Filho. Lula não realizou nenhum exame específico e seguiu com a agenda prevista.

"Hoje estarei na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lugar que é minha origem na política, e parte grande da minha vida. Bom domingo para todos", escreveu o chefe do Executivo nas redes sociais.