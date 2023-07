Atendimentos da nova Unidade de Saúde no Jardim Metrópole alcançarão cerca de doze mil meritienses

Com estimativa de prestar assistência para cerca de doze mil munícipes, a Prefeitura de São João de Meriti entregou a Unidade Básica de Saúde Maria da Glória Costa, no bairro Jardim Metrópole. A nova unidade irá acolher a região do Guarani e da Jaqueira.



“Essa obra vai melhorar em 100% a vida dos moradores aqui da comunidade. Esperamos por bastante tempo, só quando o prefeito assumiu o cargo, o pessoal daqui começou a acreditar mais na obra”, disse o aposentado Abel Cordeiro.



O espaço, 4º criado nesta gestão, possui ambiente climatizado com consultórios clínicos, odontológicos, salas de atendimento e de exame ginecológico, de vacina, de curativos e farmácia.



“Cada tijolo desse posto foi construído com os recursos próprios da Prefeitura de São João de Meriti e isso é motivo de orgulho para todos nós”, declarou o gestor do município, Dr. João.



O objetivo da atenção básica é desafogar as emergências do município. A secretária de saúde Drª Marcia Lucas deu detalhes sobre o projeto-piloto de uma unidade mista, onde três equipes de Saúde da Família irão atuar, além das especialidades: pediatria, ginecologia, cardiologia, que são as três maiores demandas do município.



Convidado para o evento o deputado estadual Valdecy da Saúde também fez questão de demonstrar a sua gratidão por toda a evolução da cidade. “Eu tenho a honra de dizer nos quatro cantos do Rio de Janeiro que desafio que tenha algum outro prefeito que esteja entregando tantos equipamentos públicos quanto o Dr. João nesse segundo mandato. Aqui no município, temos uma junção de forças que vem trabalhando com um único objetivo: fazer com que o povo tenha orgulho de morar aqui. Sou um deputado estadual atuante aqui e irei buscar cada centavo necessário com o governador Cláudio Castro para investir nessa cidade que me deu todos os mandatos que tive”, reforçou.



O posto de Saúde Maria da Glória Costa está localizado na Rua João Venâncio da Rosa, s/nº, bairro Jardim Metrópole, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.