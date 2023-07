Encontro reúne mães e gestantes assistidas por todos os seis CRAS de Mesquita

Com a proposta de fortalecimento de vínculos, mães e gestantes assistidas por todos os seis Centros de Referência de Assistência Social do município puderam participar de um encontro unificado.



Ocasião contou a presença de profissionais da saúde e entrega de doações de leite às participantes. “Ofertar esse acolhimento, oferecer essas orientações e fortalecer as relações são alguns dos objetivos de políticas públicas direcionadas às essas mulheres assistidas e acompanhadas pelos equipamentos da Subsecretaria Municipal de Assistência Social”, afirmou a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Sildivânia Souza.



A atividade contou com palestras sobre experiências vividas durante a gestação. Assuntos como amamentação, puerpério, criação de filhos e rede de apoio também fizeram parte do papo.



“Procuramos reunir essas mulheres com muito acolhimento, com uma visão de proporcionar um momento de apoio a elas, desenvolvendo os conhecimentos de como é ser mãe de um modo muito humanizado. Esse é um encontro de vínculos, de todos aqui presentes e de todos os CRAS”, comentou a psicóloga e coordenadora do Espaço Convive e CRAS Santa Terezinha, Andréa Alves, uma das palestrantes.



Os encontros de mães e gestantes promovidos pelo CRAS são realizados mensalmente, de dois modos: um integrado entre os seis equipamentos do município e outro realizado pela equipe do território de abrangência, onde as mães e futuras mamães têm a chance de externar dúvidas relacionadas à maternidade.