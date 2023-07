Desabamento na Vila Kennedy deixa mulher e adolescente mortas

Rio - O desabamento de uma residência de três andares deixou duas pessoas mortas e uma ferida, ainda não identificadas, na manhã desta segunda-feira (24), na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. A edificação fica no loteamento conhecido como Caminho dos Fernandes e informações iniciais apontam que o desmoronamento teria ocorrido após a explosão de um botijão de gás. Não há registro de outras vítimas informadas por parentes e vizinhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Realengo foi acionado às 7h44 e atuou com apoio do quartel de Campo Grande. No local, os militares resgataram uma mulher de 40 anos e duas adolescentes de 13 e 16. Entretanto, as duas primeiras não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho da unidade de saúde para onde eram levadas. A outra foi encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a corporação informou que acionou a Defesa Civil Municipal para avaliar questões estruturais do imóvel. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) também foi encaminhada para o local do desabamento.