Atentado a bomba em Brasília tem três suspeitos sob investigação

A Polícia do Distrito Federal entregou à CPMI do 8 de janeiro um relatório que indica um empresário e um casal de pecuaristas do Pará como suspeitos do plano de atentado a bomba perto do aeroporto de Brasília , em dezembro do ano passado. As informações são do UOL.Os suspeitos são Ricardo Pereira Cunha, dono de uma loja de informática em Xinguara (PA), Bento Carlos Liebl e Solange Liebl, de São Félix do Xingu (PA). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os três no final de abril