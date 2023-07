Uma operação conjunta entre policiais militares do 21º BPM e de agentes do Batalhão de Ações com Cães terminou com grande quantidade de drogas apreendida na Comunidade Vila Ruth, em São João de Meriti.



O material entorpecente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.



A corporação não informou se alguém foi preso durante a ação.