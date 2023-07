Governo destina R$ 3,6 bi para infraestrutura de pesquisa em universidades e instituições

Durante a abertura da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Curitiba, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou R 3,6 bilhões do Pró-Infra para a recuperação e expansão da infraestrutura de pesquisa em universidades e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs).

Os recursos serão distribuídos nos próximos dois anos por meio de editais da Finep. Desse total, R 300 milhões serão usados exclusivamente para a consolidação e expansão da infraestrutura nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em parceria com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Outros R 500 milhões serão voltados para infraestrutura focada em temas prioritários como saúde, defesa, transição energética, transição ecológica e transformação digital.



“O Pró-Infra tem a perspectiva de resgatar a capacidade das nossas instituições de produzir ciência de qualidade e tecnologia de ponta que possam ajudar o país a crescer, a reduzir as assimetrias regionais e a gerar emprego e renda. Nosso Pró-Infra está de volta”, afirmou a ministra.



Luciana Santos também destacou a reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e a convocação da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2024, pelo governo federal. E convidou a comunidade científica a se mobilizar pelo país nos eventos regionais para garantir ampla participação das entidades científicas e de toda a sociedade.