Número de policiais baleados na Região Metropolitana do Rio chega a 89

Rio - O Instituto Fogo Cruzado revelou, nesta segunda-feira (24), que o número de agentes de segurança mortos chegou a 42 e o de baleados a 89 no Rio. De acordo com o levantamento do portal, 68 desses agentes eram policiais militares, sendo que entre eles o número de mortes chegou a 31.O último agente vítima da violência foi o 3º sargent o Leandro dos Santos Aragão, executado a tiros , na tarde deste domingo (23), em Paciência, na Zona Oeste do Rio. O militar estava de folga quando foi atacado por ocupantes de um carro que efetuaram diversos disparos contra o agente.Antes dele, o tenente da PM Jeovane da Rocha, de 46 anos, foi morto e teve seu corpo incendiado dentro de seu carro, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O agente, que morava em maricá, estava de folga e saía para se encontrar com amigos quando desapareceu, no último sábado (22).Seu corpo só foi encontrado na manhã de domingo, dentro do porta-malas do seu carro, em uma estrada entre Maricá e Itaboraí.