Comlurb gasta cerca de R$ 1 milhão por ano para repor lixeiras furtadas

Rio - A Comlurb registra, mensalmente, entre 500 a 600 papeleiras furtadas ou vandalizadas na cidade do Rio de Janeiro. Apenas na região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona Oeste, foram furtadas 111 papeleiras neste ano. Sendo que 16 delas foram roubadas na região de Jacarepaguá em um único fim de semana, em maio, e outras 11 foram furtadas no Anil, em abril. Recentemente, em uma única madrugada, vândalos furtaram 67 lixeiras apenas no perímetro de 8km da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul.



Segundo a Comlurb, a cidade tem atualmente cerca de 45 mil recipientes plásticos instalados. O prejuízo aos cofres públicos chega a cerca de R$ 1 milhão por ano, com base nos valores da última compra realizada (R$ 149,77 a unidade). Em 2022, entre reposições, trocas e novas instalações, foram colocadas 5.584 peças. Em 2023, de janeiro a abril, o número já chega a 4.104.