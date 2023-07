Caso Marielle: 'Sem dúvida, há participação de outras pessoas', diz Dino

Rio - O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou durante coletiva de imprensa que há outros envolvidos na execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, além dos executores Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. "Sem dúvida, há a participação de outras pessoas. Isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e provas colhidas indicam isto. Indicam uma forte vinculação desses homicídios com a atuação das milícias e do crime organizado do Rio de Janeiro. Até onde vai isso, as novas etapas vão revelar", completou o ministro da Justiça, reforçando que "não existe crime perfeito".

"Nós tivemos uma colaboração premiada do senhor Élcio de Queiroz. A delação resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. E revelou a participação de um terceiro indivíduo, o sr. Maxwell. Também confirmou a participação dele próprio [Élcio] e do Ronnie Lessa. Foi a conclusão de uma fase da investigação com a conclusão de tudo que aconteceu na execução do crime", afirmou Dino.



O ministro ressaltou que a narrativa de Élcio convergiu com aspectos colhidos pela PF e apontou outras pessoas como copartícipes.

"Há um avanço, uma espécie de mudança de patamar. Há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Há aspectos em segredo de Justiça. Nas próximas semanas haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas colhido no dia de hoje.

Os agentes também cumpriram sete mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana. O preso é o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel.



No instagram, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, também falou sobre a primeira fase da investigação da PF e parabenizou os agentes pela prisão. "Esse é mais um passo importante para descobrir quem mandou matar Marielle Franco. Eu e Marielle começamos a trabalhar juntos todos em 2006, quando me candidatei a deputado estadual pela primeira vez. E sempre enfrentamos juntos a máfia que comanda o RJ." Os assassinatos de Marielle e Anderson completaram cinco anos em 2023 sem respostas sobre o mandante do crime. Os dois foram mortos no dia 14 de março de 2018. Em fevereiro desse ano, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a PF abrisse um inquérito paralelo para auxiliar as autoridades fluminenses.Nas investigações da Polícia Civil, o avanço mais consistente no caso aconteceu em março de 2019, quando Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa foram presos no Rio de Janeiro. O primeiro é acusado de ter atirado em Marielle e Anderson, o segundo, de dirigir o carro usado no assassinato. Quatro anos depois, eles continuam presos, mas não foram julgados. Os dois estão em penitenciárias federais de segurança máxima. Ronnie foi condenado a 13 anos, 6 meses e 22 dias pela posse de 117 fuzis e farta munição, que foram encontrados na casa do seu amigo Alexandre Motta de Souza na semana de sua prisão. A apreensão é a maior já realizada no estado do Rio de Janeiro. Os fuzis, sem os canos, estavam desmontados dentro de caixas.14 de março de 2018: Marielle Franco e Anderson Gomes são assassinados.15 de março de 2018: Giniton Lages assume a Delegacia de Homicídios do Rio e o caso.21 de março de 2018: O MPRJ escolhe um grupo de promotores para a apuração do crime.01 de setembro de 2018: Entra no caso o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ). Acontece a primeira troca de promotores do MPRJ.25 de setembro de 2018: Orlando Curicica, encarcerado no Presídio Federal de Mossoró por crimes ligados à milícia, menciona o ‘Escritório do Crime’ para os investigadores. Uma testemunha cita o vereador Marcello Siciliano por suposto envolvimento na morte de Marielle. Siciliano foi preso, mas o envolvimento dele foi descartado depois.11 de outubro de 2018: Investigações do MPRJ identificam biotipo do executor do crime e rastreiam novos locais por onde circulou o carro usado no crime.11 de março de 2019: A primeira fase de investigações é encerrada. Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz são denunciados por homicídio doloso.12 de março de 2019: Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa são presos no Rio de Janeiro.25 de março de 2019: Giniton Lages é substituído por Daniel Rosa na Delegacia de Homicídios do Rio.23 de maio de 2019: Polícia Federal aponta que foram dados depoimentos falsos para dificultar a solução dos homicídios.11 de setembro de 2019: A então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pede a federalização das investigações.10 de março de 2020: Justiça do Rio determina que Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz sejam levados a júri popular.27 de maio de 2020: Superior Tribunal de Justiça (STJ) nega a federalização das investigações.17 de setembro de 2020: Delegado Daniel Rosa deixa o caso. Moisés Santana assume o lugar dele.05 de julho de 2021: Terceira troca na Delegacia de Homicídios: sai Moisés Santana, entra Edson Henrique Damasceno.02 de fevereiro de 2022: Quarta troca: Edson Henrique Damasceno é substituído por Alexandre Herdy.30 de agosto de 2022: Supremo Tribunal Federal (STF) nega recursos das defesas de Ronnie Lessa e Élcio Vieira, e mantém decisão sobre júri popular.22 de fevereiro de 2023: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anuncia abertura de inquérito da Polícia Federal para investigar assassinatos.04 de março de 2023: MP do Rio define novos promotores do caso Marielle Franco.