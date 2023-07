Padre suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Jacarepaguá

Rio - Um padre, de 33 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, de 11 e 12, foi preso, nesta segunda-feira (24), por policiais civis em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. De Acordo com investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), as vítimas frequentavam a igreja onde o suspeito exerce o sacerdócio.

O caso teria acontecido na paróquia São João batista, também em Jacarepaguá. Antes da prisão, o padre já havia sido afastado da função em razão de uma ordem judicial.

O suspeito se apresentou à DCAV acompanhado de um advogado após o mandado de prisão preventiva ser decretado pela Justiça. Caso seja condenado, ele pode pegar mais de 20 anos de prisão.