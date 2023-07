Após avanço nas investigações sobre assassinato de Marielle, filha da vereadora se manifesta

Rio - A filha da vereadora Marielle Franco, Luyara Franco, de 25 anos, afirmou, nesta segunda-feira (24), que o avanço nas investigações sobre a morte de sua mãe traz uma sensação de alívio e angústia.



"Como família, a gente enxerga esse avanço com um sentimento misto, por um lado existe um alívio com a confirmação da participação dos envolvidos no crime e essa prisão no dia de hoje e a esperança que essa colaboração da Polícia Federal e a disposição do ministro Flávio Dino possa ajudar no avanço das investigações", explicou Luyara em vídeo publicado nas redes sociais.

No entanto, a filha de Marielle acredita que já passou tempo demais desde o assassinato de sua mãe e familiares seguem sem respostas. "São mais de 5 anos sem respostas e essa demora gera dor e angústia. A gente continua buscando por justiça acompanhando as investigações e exigindo transparência por parte das autoridades", ressaltou.

Segundo ela, a marcação do júri popular dos envolvidos e o avanço nas investigações em relação aos mandantes do crime são as principais metas da família. "O Brasil, em especial o estado do Rio, passou por muitas rupturas desde o assassinato da minha mãe. As mudanças que ocorreram na chefia da Polícia Civil do Rio durante todos esses anos nos fez questionar a priorização do caso, mas creio que estamos vivendo um momento agora de maior esperança. As reuniões que a gente tem feito com o Ministério Público e a Polícia Federal nos aponta um caminho de maior transparência", concluiu a filha de Marielle.

Operação Élpis

preso durante a operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta segunda-feira (24). O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, suspeito de envolvimento no crime, foida Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta segunda-feira (24).

Suel já havia sido condenado por atrapalhar as investigações, mas cumpria pena em regime aberto. A Operação Élpis, é a primeira fase da investigação conduzida pela PF e o MPRJ. Os agentes também cumpriram sete mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana.

ação se desdobrou de uma colaboração premiada realizada entre 15 e 20 dias atrás por Élcio de Queiroz, preso por ter conduzido o carro durante a execução da vereadora. Dino afirmou que a delação foi homologada pela justiça. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou durante coletiva de imprensa que arealizada entre 15 e 20 dias atrás por Élcio de Queiroz, preso por ter conduzido o carro durante a execução da vereadora. Dino afirmou que a delação foi homologada pela justiça.

Relembre o caso