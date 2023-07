Balão cai na Reduc e equipe evita incêndio na Baixada Fluminense

Rio - Um balão caiu na área da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), na Baixada Fluminense, no último domingo (23), mas a equipe de segurança da Reduc agiu rapidamente evitando o incêndio e ninguém ficou ferido.



De acordo com informações da Petrobras, por volta das 22h, foi identificado que um balão sobrevoava a refinaria, próximo a um tanque de armazenamento e os funcionários realizaram o corte da cangalha do artefato para controlar a situação.



A Petrobrás, em nota, afirmou que realiza campanhas preventivas junto às comunidades do entorno da Reduc para alertar quanto aos riscos dos balões e também faz o monitoramento da incidência de balões em conjunto com o Plano de Auxílio Mútuo de Campos Elíseos(PAM-CE), do qual participam diversas empresas situadas na região onde a refinaria está inserida, Corpo de Bombeiros e outras autoridades públicas.



"A Petrobras informa que, por volta das 22 horas de domingo (23/07), equipes da Reduc identificaram a presença de um balão sobrevoando a refinaria, próximo a um tanque de armazenamento, e atuaram imediatamente realizando o corte da cangalha do artefato, evitando a queda do balão na área da refinaria. Não houve incêndio, danos às pessoas e ao meio ambiente. A Brigada de Combate a Emergências não precisou ser acionada.



A Petrobras realiza periodicamente campanhas preventivas junto às comunidades do entorno da Reduc para alertar quanto aos riscos dos balões. Nos meses de junho e julho de 2023, a companhia realizou campanha em outdoors, outdoor social, redes sociais, carro de som e eletromídia em estações de trem para incentivar a população a denunciar esta prática. Além dessas iniciativas, existe também o monitoramento da incidência de balões em conjunto com o PAM-CE – Plano de Auxílio Mútuo de Campos Elíseos, do qual participam diversas empresas situadas na região onde a refinaria está inserida, Corpo de Bombeiros e outras autoridades públicas".