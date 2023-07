Internado há 12 dias, Romário deve receber alta hospitalar nas próximas 48h

Rio - Internado há 12 dias, no hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o ex-jogador e senador Romário (PL), de 57 anos, deve receber alta hospitalar nas próximas 48h. O parlamentar teve uma infecção intestinal e se internou para realizar exames . De acordo com o último boletim médico, ele já apresenta boa evolução do quadro clínico.O balanço também informa que o ex-atacante permanece recebendo antibióticos por via intravenosa, em companhia de seus familiares. Ele deu entrada na unidade na última quinta-feira (13).Essa foi a quarta internação de Romário nos últimos dez anos. O ex-jogador passou, em 2021, por uma cirurgia de emergência, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul . A assessoria de Romário disse à época que ele foi submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula e que o procedimento ocorreu sem complicações.Em 2016, Romário fez uma cirurgia de redução do estômago com o intuito de controlar o diabetes. Chamado gastrectomia vertical com interposição ileal, o procedimento consiste em reduzir o estômago e reposicionar parte do intestino. Na ocasião, ainda era considerada uma intervenção cirúrgica experimental.Já em 2013, quando era deputado federal, Romário foi submetido a uma operação de hérnia de disco . O procedimento cirúrgico teve a duração de seis horas e ocorreu bem, segundo boletim médico do Hospital Sarah Kubitschek, de Brasília. O parlamentar já havia sido submetido a outros procedimentos cirúrgicos para amenizar a mesma sensação de dor sentida.