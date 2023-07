Vazamento de água gera transtornos na Avenida Brasil

Rio - Um vazamento de água na pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro, na altura do Ceasa, na Zona Norte, causou transtornos para os motoristas, na manhã desta segunda-feira (24), provocando retenções no trânsito e deixando a pista escorregadia. Equipes da Águas do Rio estiveram no local realizando o reparo na tubulação até o início da tarde, e também fizeram a repavimentação.

De acordo com a concessionária, o fornecimento de água para a região está em processo de normalização gradativa, prevista para até o fim do dia.

Houve retenções de Barros Filho a Coelho Neto, também em Irajá e Caju. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a via já foi liberada e o fluxo de trânsito normalizado.