Motorista é preso com arma e munições na Via Dutra

Um motorista de caminhonete foi preso em flagrante por porta ilegal de arma de fogo na Via Dutra, em Itatiaia. O caso aconteceu no sábado (22) no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi.



Segundo os agentes da Operação Foco Divisas, do Governo do Estado, o suspeito passou com o veículo de carga por fora do posto e foi interceptado. Durante a revista foi localizada uma pistola calibre 40mm e dez munições.



Dentro de veículo também foram encontradas peças de lingeries de marcas famosas, todas com indícios de falsificação. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia como porte ilegal de arma e crime contra a propriedade imaterial.