Adolescente é baleado durante troca de tiros com policiais

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares em Resende. O caso aconteceu no sábado (22) na localidade do Mutirão, no bairro Cidade Alegria.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes estavam em patrulhamendo quando avistaram os suspeitos, que fugiram por uma área de mata. Houve confronto e um adolescente foi atingido.



Com ele, os policiais encontraram uma sacola com 82 trouxinhas de maconha, 39 pinos de cocaína, um carregador alongado de calibre 9mm e oito munições. Os outros suspeitos conseguiram fugir.



O adolescente foi socorrido para o Hospital de Emergência, onde está internado sob custódia sem risco de morte. Ele vai responder por fato análogo aos crimes de associação, tráfico e tentativa de homicídio.