Operação apreende mais de mil calçados falsificados na BR-040

Rio - Ação de agentes do Programa Operação Foco Divisas, do Governo do Estado em conjunto com auditores da Secretaria Estadual de Fazenda, apreenderam na madrugada desta segunda-feira (24), um furgão com mais de mil pares de calçados, entre chinelos e tênis, com indícios de falsificação na BR-040, em Comendador Levy Gasparian.



De acordo com informações dos agentes, o motorista contou que saiu da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, e seguia para a capital fluminense.

O veículo foi interceptado após sair do Posto de Controle de Fiscalização, que fica no Km 6, no bairro Gulf, na mesma região.



A ocorrência foi registrada na 108ª DP (Três Rios).