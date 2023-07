Saiba quais serão os principais projetos do PT em 2024

O PT já está debatendo internamente suas estratégias para as eleições de 2024 nas principais metrópoles do país. Entre os projetos que serão carros-chefes da sigla para o próximo pleito, se destacam a defesa do transporte coletivo gratuito e a criação de aplicativos de entrega de alimentos e serviços de transporte com melhores condições para os motoristas e entregadores.



Tanto nas disputas como cabeça de chapa, quanto em coligações, o PT levará adiante a proposta de tornar o transporte coletivo gratuito para a população nas grandes cidades. Segundo os petistas, a medida tem o objetivo de promover a mobilidade urbana sustentável e garantir o acesso aos meios de transporte para todos os cidadãos, independentemente de sua renda.



Entretanto, a questão do subsídio para viabilizar o transporte coletivo gratuito é objeto de discussão. O partido reconhece que será necessário buscar formas de financiar essa iniciativa, e há possibilidade de contar com o auxílio do governo federal para concretizar essa proposta.



Outra pauta relevante para o PT é a defesa dos trabalhadores de aplicativos. A legenda pretende incentivar as prefeituras a criarem aplicativos de entrega de alimentos e serviços de transporte que garantam maiores lucros para os motoristas e entregadores. O partido tem dito nos bastidores que a ideia é assegurar condições mais dignas de trabalho para esses profissionais, que desempenham um papel fundamental na economia das grandes cidades.



O candidato apoiado pelo PT em São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), será apresentado como o maior exemplo da defesa desses projetos. Boulos, conhecido por suas lutas em prol das causas sociais e urbanas, se tornará uma figura central na campanha do partido, destacando-se como uma liderança comprometida com a busca por políticas mais inclusivas e justas.



PT quer conquistar mais eleitorado

Diante das perspectivas para as eleições de 2024, o PT quer vender a imagem de que se posiciona como um partido comprometido em apresentar soluções para os desafios enfrentados pelas grandes metrópoles do país.



Os projetos voltados para o transporte coletivo gratuito e melhores condições de trabalho para motoristas e entregadores de aplicativos têm como objetivo alcançar um eleitorado que faz parte da classe C e D.