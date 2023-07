Suspeito de violência doméstica é preso em Porto Real

Um homem, suspeito de violência doméstica contra a ex-companheira, foi preso em Porto Real. Ele foi encontrado na última semana no bairro Jardim das Acácias.



Segundo a Polícia Civil, o homem saiu da prisão há uma semana e estava atormentando a ex-companheira.



No local, foi constatado que ele havia invadido a casa da mulher, ameaçado e agredido a vítima com um tapa no rosto.



Após as denúncias, o suspeito foi localizado. Ele foi preso e levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real.