Adolescente é flagrado vendendo drogas em festa em Quatis

Um adolescente, de 16 anos, foi flagrado vendendo drogas em uma festa em Quatis. O caso aconteceu no domingo (23) no Centro.



Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi abordado após denúncia de uma participante da festa. O adolescente tentou fugir, mas foi capturado.



Com ele foram apreendidos 12 pinos de cocaína e cinco trouxinhas de maconha, além de dinheiro. Ele foi levado para a 100ª DP de Porto Real, onde foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas.