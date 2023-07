Após tentar 'exorcizar' amigo, mulher de 25 anos é detida em Campo Grande

Uma mulher de 25 anos foi detida neste fim de semana em Campo Grande, após protagonizar um crime chocante envolvendo agressão física contra um amigo de 23 anos. O caso chamou a atenção das autoridades locais e deixou a população em alerta.



Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu chamados de socorro e gritos vindos de uma residência no bairro Parque dos Novos Estados. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher do lado de fora da casa, tentando desesperadamente entrar no imóvel. Ela alegava que precisava seguir fazendo um suposto ritual de "exorcismo" em seu amigo.



De acordo com a mãe da vítima, momentos antes, a mulher havia invadido sua casa e agredido seu filho. Apesar dos pedidos para que a suspeita se retirasse, ela persistia em afirmar que precisava livrar ambos do "espírito maligno" que estaria presente.



A situação se agravou quando a polícia chegou, e a mulher tentou fugir, entrando novamente na residência do amigo. No entanto, ela acabou sendo presa pelas autoridades. Em meio aos xingamentos direcionados aos policiais, a suspeita admitiu ter consumido drogas junto com o amigo.



A vítima, gravemente ferida após ser mordida e ter o pescoço cortado pelas unhas da agressora, recebeu socorro do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia.



A mulher de 25 anos foi presa em flagrante e conduzida à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi autuada por lesão corporal, violação de domicílio e desacato.



A polícia seguirá investigando o caso.