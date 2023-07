Golpe on-line promete devolução de encargos pagos aos cartões de crédito

Nos últimos dias surgiram diversos rumores de uma suposta devolução de R$13 mil reais aos usuários de cartão de crédito. Vários brasileiros receberam links que solicitavam informações pessoais para garantir o acesso ao valor. Porém, o Banco Central e a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs) alertaram para o fato de que tudo não passa de uma tentativa de golpe visando roubo de dados.



O comunicado, propagado on-line, justificava que a devolução era proveniente do governo federal, como compensação pelos encargos excessivos cobrados pelas bandeiras de cartões Elo, Visa, Mastercard, Hipercard e American Express, durante o período de 2019 a 2022. A possibilidade de um reembolso tão significativo despertou a curiosidade de muitos, levando-os a acessar os links suspeitos e compartilhá-los com amigos e familiares.



Todavia, as primeiras dúvidas começaram a surgir à medida que as pessoas questionavam a veracidade das informações e aguardavam um posicionamento oficial. Foi então que o Banco Central divulgou um alerta, deixando claro que tudo não passava de uma tentativa de golpe virtual. O órgão regulador informou que o governo nunca emitiu qualquer comunicado sobre devolução de valores para os usuários de cartão de crédito.



A Abecs também se pronunciou, enfatizando que a cobrança indevida de taxas por parte do governo nunca existiu. Em seu comunicado oficial, a Abecs, destacou que os boatos são uma tentativa de roubar dados pessoais e bancários de milhões de brasileiros e alertou para os riscos de fornecer informações em sites e links suspeitos.



Para evitar cair em golpes virtuais, especialistas recomendam algumas medidas de precaução. Segundo Edemilson Koji Motoda, Diretor do grupo KSL, empresa especializada em crédito e cobrança, é importante sempre ficar atento, confira essas dicas:



- Duvide de estornos financeiros, principalmente quando originários de fontes desconhecidas.

- Sempre verifique as informações antes de compartilhar ou acessar quaisquer links suspeitos.

- Jamais forneça informações pessoais, como números de CPF, RG, cartões de crédito ou senhas, em sites ou links não confiáveis.

- Sempre pesquise sobre os golpes mais recentes e as formas de proteção, buscando informações de fontes oficiais e especialistas confiáveis.

- Na dúvida jamais compartilhe qualquer informação.