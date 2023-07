Foragido por matar companheiro após assalto é preso

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (24), o traficante Guilherme Leandro Silva, que estava foragido por homicídio e ocultação de cadáver. Conhecido como Brinquedo, o suspeito teria assassinado um homem que atuou junto com ele em um roubo na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

Guilherme foi preso após dar entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, com um ferimento causado por arma de fogo. No sábado, a 3ª Vara Criminal da Capital expediu um mandado de prisão contra ele.

O homicídio aconteceu em dezembro do ano passado. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Guilherme e a vítima efetuaram um assalto na região da comunidade Santa Maria. Os dois teriam se desentendido por conta da divisão dos produtos que foram roubados e Brinquedo deu um tiro de fuzil no pescoço do companheiro.

Após o assassinato, o traficante levou o corpo da vítima para Rua Projetada 3, paralela à Avenida Marisa Letícia Lula da Silva, onde o cadáver foi encontrado dentro de um saco plástico, na manhã do dia seguinte.

Brinquedo é integrante do Comando Vermelho que atua na comunidade Santa Maria. Nas redes sociais, ele publicava fotos com diversas armas e ameaçava criminosos de outras facções.

O traficante está sob custódia no hospital e, após receber alta, será encaminhado ao sistema penitenciária.