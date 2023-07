Cadeg recebe ônibus do Castramóvel a partir de agosto

Rio - O ônibus Castramóvel, do Programa RJPet, retorna à Zona Norte do Rio e vai promover o serviço gratuito de castração de cães e gatos, a partir da segunda semana de agosto, no Cadeg, em Benfica. Neste sábado (29), uma palestra será realizada no auditório do Mercado Municipal do Rio, às 8h, para os interessados em agendar o procedimento cirúrgico para seus pets.



A apresentação vai tratar sobre o bem-estar dos animais e o pré e o pós-operatório deles, além de abrir espaço para os donos tirarem as principais dúvidas e terem a certeza de que seu animal está apto para a cirurgia. Uma senha será disponibilizada para todos que tiverem assistido a palestra, com a data e o horário, para a castração do seu pet. Aqueles que não puderem assistir ao bate-papo também poderão castrar seus animais, porém, não terão um agendamento prévio e ficarão sujeitos a um encaixe.



O Diretor Social do Cadeg, André Lobo, destaca a importância da iniciativa: “A castração de cães e gatos ajuda a prevenir doenças, como o câncer, e melhora a qualidade de vida desses animais domésticos, podendo influenciar positivamente no comportamento deles. Ficamos felizes em receber o Castramóvel no Cadeg para aqueles que não têm condições de realizar esse procedimento em clínicas particulares, é uma forma de democratizar esse serviço, e proporcionar um bom atendimento a todos os animais”.



Serviço:



Palestra Castramóvel

29 de julho, às 8h

Auditório do Cadeg

Endereço: Rua Cap. Félix 110, Benfica, Rio de Janeiro/RJ