Bolsonaro: Lula jamais saberá o que é a democracia

Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (24), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nunca saberá o que é democracia e comparou o petista a presidentes como Fidel Castro e Nicolás Maduro.



“Não persegui ninguém enquanto presidente. Para quem diz se orgulhar do comunismo, jamais saberá o que é a democracia. Infelizmente, a democracia que ele [Lula] conhece é a de Fidel Castro, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega“, afirmou o ex-chefe do Executivo em entrevista à CNN.



A fala do ex-presidente foi feita em alusão à declaração que Lula deu neste domingo (23), quando afirmou que, apesar de Bolsonaro ter sido derrotado, os bolsonaristas ainda estão nas ruas "ofendendo" e "xingando pessoas".



“Vocês têm de estar preparados, porque nós derrotamos Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo, xingando pessoas”, afirmou o atual presidente em evento realziado no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista.



“Vamos dizer para eles que queremos que este país volte a ser civilizado. As pessoas não têm de se gostar. As pessoas têm apenas de se respeitar. Você não tem que escolher o seu vizinho, você apenas tem que aprender a conviver com ele, ter sentimento, respeitando ele e ele respeitando você", complementou.