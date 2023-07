'Esse avanço nos dá esperança', diz mãe de Marielle durante reunião com MPRJ

Rio - Familiares da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes estiveram, na noite desta segunda-feira (24), em reunião com representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para falar sobre novos desdobramentos das investigações do caso. 'Esse avanço nos dá esperança cada vez mais', afirmou Marinette da Silva, mãe da parlamentar, durante uma coletiva de imprensa.

"Vamos continuar cada vez mais juntos, elevar cada vez mais a comunicação que tem sido feita com muito coerência, muita responsabilidade e compromisso. Vamos continuar avançando cada vez mais. Agradeço a equipe que tem se empenhado ao máximo para para chegar a condenar e saber quem são os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson", completou a mãe.

Mônica Benicio, mulher de Marielle, relembrou que a vereadora faria aniversário no próximo dia 27 e revelou que a data remete a momentos difíceis para a a família, que não pôde mais celebrar a data. "Também temos que dizer que cinco anos é tempo demais. A gente segue cobrando justiça por Marielle e Anderson, buscando saber quem mandou matar. É importante que a deleção, inclusive para explicar o que houve na noite", disse.

Ainda de acordo com Mônica Benicio, não há dúvida de que a vereadora foi acionada por motivações políticas. "Enquanto esse crime não for resolvido, a mensagem que será passada é de que no Brasil existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade. Mas a democracia não pode permitir isso", afirmou.

A mulher de Anderson Gomes, Agatha Arganus, também esteve na reunião e revelou que está com a esperança renovada com os novos desdobramentos do caso. "Eu já achava bem complicado que chegasse no momento como o de hoje. Eu já tinha diminuído minha esperança. Hoje estou com a fé renovada de que agora tem um caminho para seguir que antes não estava sendo visualizado. Só tenho a agradecer", revelou Agatha.

A reunião contou com com presença do procurador-geral de Justiça Luciano Mattos, do Ministério Publico do Rio de Janeiro (MPRJ), que agradeceu o apoio do Ministério Público e da Polícia Federal no caso.

"Cumprimos hoje uma importante etapa hoje, avançamos ainda mais na nossa busca incessante para o esclarecimento de toda a dinâmica de todos os envolvidos nesse grave crime", completou Mattos.