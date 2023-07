Após operação da PM, ônibus são incendiados em Caxias

Rio - Criminosos incendiaram dois ônibus no bairro do Pantanal, em Duque de Caxias, no início da noite desta segunda-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, os criminosos atearam fogo nos coletivos em represália a uma operação que aconteceu à tarde em uma comunidade da região.

Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) relataram que foram atacados por criminosos durante a incursão e houve confronto. Após o tiroteio, dois suspeitos foram encontrados mortos e um terceiro foi preso. Os agentes apreenderam duas pistolas, drogas e um rádio. A ocorrência segue em andamento.

De acordo com moradores, um dos bandidos mortos seria um homem conhecido como 2D, que atuaria no tráfico de drogas da região.

Por volta das 18h, bombeiros do quartel de Duque de Caxias foram acionados para combater o fogo ateado na Rua Delgado de Carvalho. Não há informação de feridos no incêndio.

Procurado, a Rio Ônibus ainda não respondeu sobre o funcionamento das linhas de ônibus da região.